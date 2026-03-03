Cientos de personas se manifiestan en Vigo contra la guerra, en defensa de los Derechos Humanos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 de marzo de 2026. Cientos de personas han salido este martes a la calle en Vigo, convocadas por medio centenar de asociaciones y colectivos, entre ellos sindicatos y partidos de izquierdas, para rechazar el "imperialismo" y en defensa de los Derechos Humanos. La marcha ha partido del cruce de Vía Norte y Urzáiz, precedida por una gran bandera palestina, y coreando consignas como "el fascismo no pasará", "no a la guerra" o "fuera los yanquis de Irán, Palestina y América Latina ". Tras recorrer las calles del centro de la ciudad, ha finalizado con la lectura de un manifiesto en el que han clamado "no al fascismo" y han señalado que "salvar Palestina es salvar a la humanidad".