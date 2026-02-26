Cientos de rosas simbólicas para concienciar sobre el herpes zóster

Madrid, 26 de febrero de 2026. Rosas para sensibilizar sobre el Herpes Zóster. Con motivo de la Semana Mundial de Concienciación sobre esta enfermedad, la compañía biofarmacéutica GSK lanza la campaña 'La espina invisible' para concienciar e informar sobre esta enfermedad que puede causar dolor a quienes la padecen, como lo hace la espina de una rosa. Bajo el nombre 'La espina invisible', esta campaña pretende aumentar el conocimiento y sensibilidad sobre esta enfermedad, no siempre conocida por la población, y que llega sin avisar. Las personas que han pasado la varicela, más del 90% de la población adulta en España, está en riesgo de sufrir un herpes zóster. Los estudios estiman que una de cada tres personas de entre 50 y 90 años desarrollará esta enfermedad a lo largo de su vida. Dar visibilidad a una enfermedad que no siempre es bien conocida por la población, y que llega sin avisar, como la espina de una rosa.