Desclasificación de los documentos del 23-F, en directo: publicación en el BOE y acceso a los archivos

Archivo - Imágenes del cordón policial que rodea el Congreso de los diputados en donde se está produciendo el intento de Golpe de Estado por parte del Teniente Coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero. - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La desclasificación de documentos del 23F se hace efectiva este miércoles 25 de febrero tras su aprobación en Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que permite el acceso público a parte de los archivos vinculados al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. A partir de este momento, la documentación podrá consultarse en la página web oficial de La Moncloa.

Entre los papeles incluidos figuran materiales custodiados durante décadas bajo secreto, como el sumario conservado en el Tribunal Supremo -con 89 legajos entre grabaciones, declaraciones e informes-, así como documentación procedente del antiguo CESID, comunicaciones institucionales y órdenes de movilización militar emitidas en aquellas fechas. La apertura de estos archivos coincide con el 45º aniversario del asalto al Congreso.

Sigue en directo las actualizaciones sobre la desclasificación de documentos del 23F: