La circulación ferroviaria Córdoba-Jaén, cortada en Villa del Río por anegación y caída de muro

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado este viernes que ya está la "incidencia solucionada" en la vía férrea convencional que conecta las provincias de Córdoba y Jaén y en la que la circulación de trenes estaba cortada desde esta pasada madrugada, como consecuencia de la anegación, por el agua de las últimas lluvias, de la línea Córdoba-Linares-Baeza y por la caída de un muro de contención junto a la estación de Villa del Río (Córdoba).Así han sido los trabajos que los operarios del administrador ferroviario han venido desarrollando desde primera hora de la mañana, junto a la estación villarrense, en la reposición de grava, arrastrada por el agua de las últimas lluvias, y en la retirada de los restos del muro de contención colapsado junto a la vía férrea convencional.