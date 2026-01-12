Ciudadanos piden más medidas ante la situación de vivienda en España: "Comprar es impensable"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un real decreto ley, con medidas que incluirán incentivos fiscales a propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos, una regulación contra el "fraude" en los alquileres de temporada y una limitación al "abuso" del alquiler por habitaciones; unas iniciativas a las que ha reaccionado la ciudadanía, quien también ha exigido medidas para facilitar la compra de una primera vivienda. "Los precios de la vivienda para comprarla siguen siendo los mismos o siguen subiendo, es un problema para los jóvenes", han asegurado, a la vez que han lamentado las "pocas" ayudas para acceder a la compra.