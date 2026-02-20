Clavijo cree que el posible frente de izquierdas debe hablar más de problemas de los ciudadanos

Santa Cruz De Tenerife, 20 de febrero de 2026. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este viernes que el posible frente de izquierdas que trata de articular el diputado de ERC, Gabriel Rufián, debería hablar más de los problemas de los ciudadanos que de los partidos políticos. "Creo que al final continuamente los partidos políticos estamos hablando de nuestros problemas y no de los problemas de los ciudadanos", ha indicado a preguntas de los periodistas, subrayando que conoce "muy poco" a Rufián --más allá de la negociación para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería-- y que no sabe qué recorrido puede tener la propuesta. (Fuente: ACFIPRESS ACFIPRESS)