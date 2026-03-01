Ortega Smith dice que "en cierta medida" Abascal no cumple los "requisitos" que debería tener un político

Archivo - Imagen de recurso del líder de Vox, Santiago Abascal (d), y el aún portavoz de Vox en el Ayuntamidento de Madrid, Javier Ortega Smith . - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha afirmado que "en cierta medida" el presidente de Vox, Santiago Abascal, no cumple los "requisitos" que debería tener alguien que se dedica a la política, que para él son "la honradez, la palabra dada y el servicio público".

Lo ha señalado durante su participación en una manifestación contra el Cantón de Montecarmelo. Allí ha señalado estos como los "condicionantes" que debería tener la política y al ser preguntado explícitamente por si el presidente de Vox o el secretario general, Ignacio Garriga, eran políticos que no lo cumplían ha deslizado que "en cierta medida sí".

Estas declaraciones se enmarcan en pleno choque entre la dirección nacional de Vox y Ortega Smith, quien ha sido suspendido de militancia junto a otros dos concejales tras haberse negado a ceder la Portavocía en el Ayuntamiento a su compañera Arantxa Cabello. El reto de Ortega Smith a la cúpula de su partido se hacía aún más evidente al acudir al Pleno del Consistorio este martes, donde los cinco ediles de Vox han votado en ocasiones divididos entre los afines a Abascal y los del aún portavoz.

Este sábado Ortega Smith ha cargado contra los "políticos profesionales" que llevan "muchos años en política o porque son muy jóvenes y no tienen ningún pasado profesional" pero ya "han iniciado su propia carrera medrando dentro de la política".

"Esos jamás van a saber entender los problemas reales de los españoles y de los madrileños", ha lanzado tras reclamar para España " menos políticos profesionales y más profesionales, gente preparada, gente con vocación, dispuesta a dar un paso al frente, dejar sus carreras, dejar sus trabajos, dejar sus empresas para ponerse a servir al bien común del conjunto de los españoles".

Ortega Smith ha afirmado que él ha mantenido "intacta" su vocación de servicio, "nunca" ha "traicionado" la palabra dada y con una "honradez en el pensamiento y acciones" que "no va a cambiar nunca". "Si otros no cumplen esos requisitos, tendrán algún día que dar cuentas", ha rematado.