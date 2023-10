El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que ha asegurado que "lo importante no es la investidura, sino la legislatura". "Lo importante no es tener un presidente o un Gobierno que va a ser prisionero y no va a poder actuar con la suficiente libertad como para poder resolver los problemas que tiene Canarias y que tiene España", ha dicho al tratar el posible apoyo de Coalición Canaria a la investidura de Sánchez. (Fuente: ACFIPRESS ACFIPRESS)