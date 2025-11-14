Publicado 14/11/2025 10:46:31 +01:00CET

COHITECH se alza con el premio Pyme del Año en Barcelona

Cotton High Tech (COHITECH), una empresa referente mundial en la fabricación de productos de higiene menstrual en algodón 100% orgánico, ha recibido el Premio Pyme del Año 2025 de Barcelona, un galardón que conceden Banco Santander y la Cámara de Comercio. Esta pyme nació en 2006 para cubrir una necesidad de muchas mujeres.La empresa tiene dos compromisos principales, el primero con la salud de las mujeres y el segundo con el medio ambiente.En todo este viaje han contado con un aliado esencial.Con más de 19 años de trayectoria, COHITECH se ha consolidado a nivel internacional, ya que exporta el 80% de su fabricación y está presente en 48 países alrededor del mundo.

