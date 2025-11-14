COHITECH se alza con el premio Pyme del Año en Barcelona

Cotton High Tech (COHITECH), una empresa referente mundial en la fabricación de productos de higiene menstrual en algodón 100% orgánico, ha recibido el Premio Pyme del Año 2025 de Barcelona, un galardón que conceden Banco Santander y la Cámara de Comercio. Esta pyme nació en 2006 para cubrir una necesidad de muchas mujeres.La empresa tiene dos compromisos principales, el primero con la salud de las mujeres y el segundo con el medio ambiente.En todo este viaje han contado con un aliado esencial.Con más de 19 años de trayectoria, COHITECH se ha consolidado a nivel internacional, ya que exporta el 80% de su fabricación y está presente en 48 países alrededor del mundo.