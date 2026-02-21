Colau aboga por una "primavera política" y pide unidad de las fuerzas progresistas

Madrid, 21 de febrero de 2026. La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha abogado este sábado por una "primavera política" y ha pedido la unidad de las fuerzas progresistas para "ganar un futuro mejor" y "parar los pies a la extrema derecha". "Necesitamos realmente recuperar la ilusión y sobre todo no resignarnos", ha asegurado Colau en declaraciones a los medios antes del inicio del acto de Sumar, IU, Comuns y Más Madrid para la reconfiguración de su alianza para las próximas elecciones generales.