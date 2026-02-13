Colau celebra el mensaje de Rufián y llama a la unidad, incluida Podemos

La exalcaldesa de Barcelona y exlíder de los Comuns Ada Colau ha hecho un llamamiento este viernes a un "frente democrático amplio" y ha valorado de forma "muy positiva" el llamamiento del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a la unidad de la izquierda, primando su perfil progresista sobre el independentista. "Es momento de diálogo, de generosidad, de no estar con rencillas del pasado, de superar los egos y de ponernos al servicio de las mayorías sociales para unirnos", ha afirmado Colau.