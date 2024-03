Colau: "No votaremos unos presupuestos que avalen el Hard Rock"

La exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú en el Ayuntamiento, Ada Colau, asegura que no cedirán "a ninguna presión ni ningún chantaje". "No toleraremos que se ponga en venta Catalunya y no votaremos unos presupuestos que avalen el Hard Rock". La líder ha explicado que el objetivo de los comuns es "una Catalunya que proteja a las personas y lucha contra la emergéncia Climática". Finalmente, Colau ha mostrado su apoyo a Jéssica Albiach por "parar el Hard Rock igual que paró la ampliación del aeropuerto". Lo ha dicho en el acto de Sumar, bajo el lema 'Una Catalunya amb futur' celebrado la mañana de este domingo en Barcelona, junto a la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach; el exdiputado de los comuns en el Congreso y candidato a las elecciones europeas, Jaume Asens y el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.