Colegio de Médicos de Madrid pide mejores condiciones laborales para retener el talento médico

El presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, el Dr. Manuel Martínez-Sellés, ha valorado el examen MIR que se lleva a cabo en la jornada de hoy, y ha afirmado que "tenemos en torno a 17.000, 18.000 candidatos para poco más de 9.000 plazas. Es decir, que casi uno de cada dos aspirantes se va a quedar sin plaza". "Nosotros lo que defendemos, lo primero es que la formación sea de calidad y eso evidentemente hay que asegurarlo", ha insistido Martínez-Sellés, quien ha señalado que "la demanda que hay de las distintas especialidades médicas es también diferente y por lo tanto las plazas deberían también contemplar cuál es la necesidad de formación en cada una de las áreas de la medicina".