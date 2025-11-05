Colocada la primera piedra del Residencial Algodonera en Sevilla, con 84 VPO en alquiler

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, junto al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, han asistido este miércoles a la colocación de la primera piedra de la promoción Residencial Algodonera que cuenta con 84 viviendas protegidas en régimen de alquiler en Sevilla.También se ha presentado el inicio de los trabajos de ocho alojamientos en La Barqueta. Estas dos promociones han recibido ayudas por valor de 6,8 millones procedentes de las convocatorias de subvenciones a promotores de la Junta de Andalucía, que cubren la mitad del coste global de la obra. Mientras que cuentan con 8 millones de euros procedentes del plan de recuperación y del plan estatal de vivienda.