Los comerciantes andaluces prevén una demanda y precio de uva estable para Fin de Año

El presidente de Comercio Andalucía, Rafael Bados, ha estimado en declaraciones a Europa Press una "campaña razonable" de la uva y una "demanda estable y sin grandes sobresaltos" en la comunidad de cara a Fin de Año, gracias al "esfuerzo importante" de los pequeños comercios en contener los precios de cara a estas festividades.Según ha precisado el presidente de la confederación de los comerciantes andaluces, desde Comercio Andalucía afrontan la recta final del año con expectativas "moderadamente positivas" en los productos vinculados a la Navidad y a la alimentación. En concreto, Badós ha pronosticado un comportamiento estable y similar a los del año pasado en las ventas, con "ligeros repuntes" en algunos sectores concretos.