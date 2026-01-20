Muere el maquinista del tren descarrilado en Gelida (Barcelona) tras la caída de un muro de contención

Archivo - Un tren de Rodalies - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El maquinista del tren descarrilado de la R4 de Rodalies ha muerto este martes tras la caída de un muro de contención entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida (Barcelona), según ha podido confirmar Europa Press.

El incidente también se ha saldado con una quincena de heridos, de los cuales al menos 5 se encuentran en estado menos grave y 3 en estado grave, según ha informado en un apunte en 'X' el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) recogido por Europa Press.

En consecuencia, se ha activado la fase de prealerta del Plan Ferrocat en ese tramo, donde se han trasladado 11 ambulancias del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), un equipo de los Bombers de la Generalitat movilizado en la zona y una quincena de dotaciones policiales, entre la Unidad de Seguridad Ciudadana y el Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).