El comercio ya está preparado para recibir la Navidad

Carrefour ha preparado ya sus hipermercados y supermercados para recibir la Navidad, un periodo clave que supone una de las épocas más importantes del año.Esta Navidad la cesta de la compra refleja las prioridades de los consumidores, que buscan calidad, productos frescos y a precios asequibles. Por ello, la compañía lanza una cesta que es un 5% más barata que la media del mercado, en la que aparecen 25 productos típicos de Navidad como turrones, frutos secos, marisco, salmón, gulas, jamón, queso, cochinillo, y una selección de vinos y espumosos, entre otros.El marisco y el jamón continúan siendo los reyes inconfundibles de esta época y se prevé que se comercialicen grandes volúmenes de producto fresco nacional. Y para el momento dulce de esta Navidad, los productos de panadería más vendidos serán los roscones y panettones de los que Carrefour tiene previsto distribuir más de 3 millones de unidades. Además, según ClubIA, la inteligencia artificial de El Club Carrefour, los regalos estrella para esta Navidad son: la baliza V16, los juegos de mesa, ropa y jerseys navideños, y los libros bestsellers de 2025 para los amantes de la lectura.