Comienza una particular Feria de Abril debido al confinamiento

Este año no habrá paseos en coches de caballos, tampoco las míticas fotos en la portada, ni niños suplicando a sus padres que los llevan a la calle del infierno. Este año no habrá Feria de abril aunque los sevillanos intentaran por todos los medios que la feria llegue a sus hogares. Un particular “pescaito” arranca en las calles de Sevilla donde vecinos y algunas caras conocidas se dejan ver entre palmas y cante flamenco. La decoración es fundamental para poder disfrutar del espíritu de la feria y es que este año los balcones toman especial relevancia. Algo que no debe faltar en el inicio de esta fiesta es la “cena del pescaito”. Debido al confinamiento muchas familias han optado por encargarlo y disfrutarlo en casa.Para beber, ya sea fino, manzanilla o rebujito, son imprescindibles en esta gran noche. Poco antes de las 00:00, Sevilla se ha apagado por completo y entre todos al unísono han iluminado esta ciudad. Un “alumbrao” diferente que llena de luz y esperanza la capital hispalense. En esta situación tan compleja que estamos viviendo, es más necesario que nunca encontrar alegría aunque parezca imposible. Ya vendrán más ferias, lo importante es que podamos seguir celebrando sin que falte nadie