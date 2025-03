La comisión para investigar al novio de Ayuso da su primer paso en el Congreso

La comisión de investigación impulsada por Sumar para fiscalizar el modelo público privado de gestión sanitaria y que Más Madrid quiere centrar en Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado este martes su primer paso en el Congreso pero no empezará a funcionar como pronto hasta el próximo mes de septiembre. De esta forma, la solicitud de creación de esta comisión quedará lista para que la Junta de Portavoces incluya su debate en una próxima sesión del Pleno del Congreso. La previsión de Más Madrid es que este debate es produzca la semana que viene o en la primera sesión plenaria de abril, no obstante, su diputada Tesh Sidi, ha admitido en rueda de prensa que la comisión no se constituirá hasta el próximo periodo de sesiones, que arrancará en septiembre.(Fuente: Congreso)