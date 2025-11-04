Compromís pide que el 'president' no se decida "en despachos de Madrid" por Feijóo y Abascal

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha apostado por "devolver la voz al pueblo valenciano" en una convocatoria electoral anticipada tras la dimisión de Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat Valenciana y ha exigido que el nuevo jefe del Consell "sea elegido por los valencianos y no en los despachos de Madrid" por los líderes del PP y de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente. Preguntado por la ausencia del síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, quien podría sustituir a Mazón al frente de la Generalitat, de la junta de portavoces de este martes, Baldoví ha asegurado que no le parece "ni bien ni mal", porque "a veces se está y a veces viene otra persona", al tiempo que ha insistido en que "lo que necesitamos no es un nuevo Mazón, sino devolver la voz a los valencianos".