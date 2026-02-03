La Comunidad de Madrid incrementará un 44% las ayudas a negocios afectados por obras

La Comunidad de Madrid incrementará en un 44% las ayudas a los negocios afectados por las obras, que serán rediseñadas para que sean "útiles y pegadas a la realidad", con una cuantía máxima para cada beneficiario de 7.200 euros. Así lo ha anunciado este martes la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en los 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press, donde ha remarcado que el Gobierno regional es "consciente" de que cuando se llevan a cabo la mejora de las infraestructuras "a veces se producen inconvenientes temporales a quienes sólo tienen el afán de levantar cada día la persiana".