La Comunidad de Madrid sobre el modelo de financiación: "Los independentistas nos roban"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha asegurado este martes que usará "todos los resortes legales" contra el "atropello" del modelo de financiación para las comunidades autónomas propuesto por el Gobierno de la nación, que es "ilegítimo" y que está "pactado con Barcelona y Waterloo", en referencia a Junts. "Ya es hora de decirlo alto y claro, los independentistas nos roban, nos roban a toda España", ha expresado la líder económica del Gobierno madrileño en los 'Desayunos Madrid' de Europa Press.