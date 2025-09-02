Las comunidades del PP rechazan la condonación de la deuda aprobada por el Gobierno

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común, una medida que, según el Gobierno, no supone "ningún agravio con ninguna parte del territorio" ni tampoco "un beneficio" a Cataluña. Una quita de deuda que el PP rechaza tajantemente como ha explicado su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, que que los presidentes autonómicos del PP tienen una idea "muy clara" y ha remarcado que "no entrarán en esa trampa" del Gobierno de España. Unas palabras que han sido refrendadas por algunos de los presientes autonómicos que han rechazado la deuda y han cargado contra el Gobierno tildando la condonación de "falsa" y de "aberración".(Fuente: Europa Press / Moncloa / PSOE / PP)