Concentración de la Plataforma por el Derecho a la vivienda en Bilbao

Bilbao, 21 de febrero de 2026. La Plataforma por el Derecho a la Vivienda, que agrupa a quince asociaciones, se han concentrado esta mañana en la Plaza del Teatro Arriaga de Bilbao para denunciar las políticas de los gobiernos, "tanto del gobierno español, como del gobierno vasco y de ayuntamientos" en tema de vivienda, que, han afirmado, es "un derecho" y "tiene que salir de la lógica del mercado inmediatamente". Bajo una pancarta que rezaba "Nadie sin techo. Etxebizitza eskubidea da ("la vivienda es un derecho"), decenas de personas se han concentrado y han simulado con esterillas de cartón como si fueran lechos de personas sin hogar.