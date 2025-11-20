Concluye con éxito el simulacro de tsunami en Cádiz con la implicación de 20.000 personas

La Junta de Andalucía ha finalizado con éxito "el mayor simulacro" de maremoto y tsunami que se ha celebrado "nunca en nuestro país", tal y como lo ha calificado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias y director del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos, Antonio Sanz. Un simulacro ejecutado en Cádiz que ha contado con la implicación de más de 20.000 personas, entre ellos, más de 1.000 efectivos de emergencia de 40 operativos, medio millar de edificios públicos, nueve centros educativos, dos hoteles y un parador.El consejero ha señalado que este jueves 20 de noviembre "se ha hecho historia en Cádiz", con "el mayor hito en materia de planificación de emergencias para la implantación de un plan", en este caso el de maremotos, que ha estado bajo la dirección de la Agencia de Emergencias de Andalucía.