Un conductor reincidente se da a la fuga en Poio (Pontevedra) tras una persecución policial

Un conductor se dio a la fuga el pasado 24 de octubre en la localidad pontevedresa de Poio tras protagonizar una persecución policial realizando maniobras peligrosas e incluso invadiendo los carriles contrarios. Según ha detallado la Policía Local del municipio, los agentes detectaron a un conductor habitual en delitos contra la seguridad vial circulando por una zona peatonal a velocidad irregular. Cuando intentaron interceptarlo, el varón emprendió una huída a gran velocidad, en una persecución que fue grabada por los propios agentes que participaban en la operación.(Fuente: Policía Local Poio)