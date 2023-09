El Congreso rechaza la investidura de Feijóo en la primera votación: 172 votos frente a 178

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como presidente del Gobierno. Conforme a lo esperado, en esta primera votación ha habido 178 diputados en contra por 172 a favor. Un pleno en el que Feijóo ha cargado nuevamente contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por la amnistía, acusándole de "escapar para no decir la verdad". Los reproches más directos al candidato popular han llegado a través del portavoz del PNV en el congreso, Aitor Esteban, quien ha afirmado que el PP solo propone "más leña al fuego" en la cuestión territorial. En esta primera votación se requería mayoría absoluta, 176 apoyos, pero Alberto Núñez Feijóo no sólo no ha llegado a esa cifra, sino que ni siquiera ha ganado pues ha obtenido 172 votos del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN, frente a los 178 'noes' que han sumado PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG. En todo caso, la legislación establece una segunda votación a las 48 horas que tendrá lugar este viernes, en la que ya no se requiere mayoría absoluta, pero al menos ganar la votación, tener más 'síes' que 'noes'. Pero a la vista de las posiciones reflejadas en el debate de investidura, todo apunta a que la investidura de Feijóo tampoco prosperará en la 'segunda vuelta'. (Fuente: Congreso)