El Congreso recibe propuestas para acabar con la desnutrición relacionada con la enfermedad

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo (SENPE), con el apoyo del Foro Español de Pacientes, se han unido para presentar en el Congreso de los Diputados una ponencia sobre la Declaración de Viena acerca del derecho fundamental de los pacientes a la atención nutricional clínica.Esta ponencia coincide con la Semana de la Desnutrición, que en España afecta a 1 de cada 4 pacientes hospitalizados.La desnutrición relacionada con la enfermedad disminuye la respuesta del paciente a los tratamientos, debilita la función inmune y aumenta los reingresos, la estancia hospitalaria y la mortalidad. En términos de coste sanitario, los pacientes con desnutrición suponen un 50% más de gasto que los pacientes que no presentan DRE.Los organizadores del encuentro señalan que la desnutrición en hospitales y residencias sociosanitarias merece una consideración prioritaria, ya que está infravalorada y no se trata adecuadamente.Los expertos participantes en esta sesión han destacado que las políticas de salud pública deben considerar el cuidado nutricional como parte del proceso holístico para el paciente. También han expuesto la necesidad de actualizar la normativa relativa a nutrición clínica.