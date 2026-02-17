El Congreso tumba la ley de Vox para prohibir el burka

Madrid, 17 de febrero de 2026. El Pleno del Congreso ha rechazado este martes la toma en consideración de la proposición de Ley Orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público, presentada por Vox con el fin de prohibir el velo integral (burka y niqab) en el espacio público. La propuesta sólo ha contado con el apoyo del PP y UPN, mientras que Coalición Canaria se ha abstenido y el resto del hemiciclo ha votado en contra (el PSOE y sus socios de investidura). (Fuente: Congreso)