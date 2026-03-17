El Consejo de Ministros autoriza la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo

Madrid, 17 de marzo de 2026. El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha autorizado la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo, comprometidos por España dentro del acuerdo alcanzado la pasada semana por los miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para poner a disposición del mercado 400 millones de barriles petróleo durante 90 días para hacer frente al impacto por la guerra en Irán y el conflicto en Oriente Próximo, que procederán en su totalidad de las reservas de la industria. (Fuente: La Moncloa)