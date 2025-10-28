El Consell asegura que Mazón irá al funeral de la dana "con todo el respeto a las víctimas"

La vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, ha asegurado que el 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, acudirá este miércoles al funeral de estado de la dana "con todo el respeto y afecto a las víctimas", aunque ha remarcado que desconoce "el protocolo" y no puede concretar si habrá o no "saludos de ningún miembro". Camarero ha sostenido que desde el Consell ya garantizaron que Mazón acudiría al funeral, como ha destacado que asistió a la misa funeral en la Catedral de València "por deber, compromiso y convicción". Dicho esto, ha criticado que no fuera a esa misa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien según ella "parece ser que estar al lado de las víctimas no le pareció suficientemente importante".