Consell rechaza la "ocurrencia" de Junts de multar a empresas que no vuelvan a Cataluña

La portavoz del Consell Valenciano, Ruth Merino, ha rechazado la idea que contempla Junts de que las empresas que trasladaron su sede de Cataluña por el 'procés' "puedan ser sancionadas" si no vuelven a esta comunidad, al considerar que supone atentar y coaccionar la libertad empresarial: "Es una ocurrencia más dentro de sus exigencias fuera de todo lugar, una amenaza que no va a ir a ningún sitio". "Me da la impresión de que podemos estar tranquilos, porque las empresas en general se sienten acogidas y bien tratadas en la Comunitat Valenciana por este gobierno", ha manifestado preguntada por si empresas como Caixabank o Banco Sabadell podrían volver a trasladar su sede social a Cataluña ante la propuesta de Junts.(Fuente: Imágenes Satélite)

Más información Banco Sabadell

Caixabank