Conseller Educación sobre uso de mascarillas en aulas valencianas: "Es una recomendación"

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha recordado que la circular que la Generalitat Valenciana ha enviado a los centros educativos valencianos sobre el uso de mascarillas ante la aparición de síntomas víricos es una recomendación, ya que la Conselleria de Sanidad no ha establecido "ninguna obligatoriedad". Rovira ha instado, en este sentido, a no crear "alarma": "Esto no es la pandemia de 2020". "Hemos establecido la recomendación para que, ante síntomas, se aconseja el uso de las mascarillas, igual que otras medidas habituales, como limpieza de manos o ventilación de las aulas", ha enumerado Rovira, quien ha apelado "sobre todo al sentido común".