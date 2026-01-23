La consultora APPSUR recibe el premio Pyme del año en Córdoba

Aplicaciones y Proyectos Personalizados del Sur, APPSUR, una consultora que impulsa la digitalización de pymes y autónomos, gestionando para ellos subvenciones y ejecutando todas las soluciones digitales subvencionables, ha recibido el Premio Pyme del Año 2025 de Córdoba, un galardón que conceden Banco Santander y la Cámara de Comercio.Nace en 2015 como agencia de marketing y en 2021 pivota a consultora integral.La innovación y la internacionalización son dos pilares esenciales de APPSUR.En apenas 4 años ha pasado de 6 a 101 empleados, generando en 2024, 57 nuevas contrataciones.Y para este crecimiento han contado con un aliado fundamental.La consultora es un claro ejemplo de generación de empleo estable, formación continua e innovación transversal.