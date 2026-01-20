Convocados los concursos de ideas para hacer 412 viviendas públicas en A Coruña y en Santiago

La plataforma de contratos de Galicia publica este martes sendos concursos de ideas arquitectónicas convocados por la Xunta para la futura construcción de 412 viviendas públicas: 244 en Santiago de Compostela, en Salgueiriños, y 168 en A Coruña, en Elviña. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto esta iniciativa como "perfecto ejemplo" de las actuaciones del Gobierno gallego para tratar de facilitar el acceso a la vivienda. En total, invertirá más de 80 millones de euros, según ha dicho.