Declaraciones del líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, quien ha indicado que considera "inaceptable" la decisión de May de posponer hasta la tercera semana de enero la votación en el Parlamento sobre el Acuerdo de Retirada de Reino Unido de la UE y ha presentado una moción de censura contra la persona de May por no permitir una votación inmediata.