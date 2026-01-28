Cortada la autovía A-6 en Madrid por la nieve, con vehículos atrapados

La autovía A-6 (Madrid-A Coruña) ha sido cortada al tráfico rodado la mañana de este miércoles entre Guadarrama y Aravaca debido a labores de limpieza de la vía por la copiosa nevada en la zona norte de la región, lo que está provocando que decenas de vehículos hayan quedado atrapados en la zona. Con datos de las 10.15 horas, la A-6 estaba intransitable en ese tramo, con vehículos embalsados principalmente en la zona de Torrelodones y Galapagar, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT). (Fuente: DGT)