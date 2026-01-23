A Coruña presenta su campaña turística en torno al eclipse de agosto bajo el lema CidadEclipse

El Consorcio de Turismo de A Coruña organizó un evento cultural y social en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026. El evento fue presentado por los actores y humoristas Lucía Veiga y Xosé A. Touriñán y tuvo lugar en la Casa del Lector, en las Naves de Matadero de Madrid, que sirvió para presentar la nueva campaña turística de la ciudad. La estrategia y la programación turística y cultural de la ciudad para este año girará principalmente en torno al eclipse del 12 de agosto bajo el lema 'CidadEclipse'.(Fuente: europa press/ Consorcio Turismo A Coruña)