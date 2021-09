La COVID-19 no retrasó el avance "implacable" del cambio climático

Organismos multilaterales ven "cada vez más probable" que en los próximos cinco años se alcance un aumento de la temperatura global de 1,5 grados centígrados" por encima de los niveles preindustriales y concluye que el coronavirus no retrasó el "avance implacable" del cambio climático, que no hay "indicios" de que se esté produciendo un crecimiento "más ecológico", ya que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) aumentan otra vez rápidamente después de la disminución pasajera a consecuencia de la desaceleración económica por la pandemia y, "no se acercan en absoluto a las metas de reducción". (Fuente: ruptly/ebs/dpa)