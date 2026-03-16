Crean un refugio insonorizado para proteger a los perros con miedo a los petardos en Fallas

Madrid, 16 de marzo de 2026. Los petardos y las mascletás, además de sinónimo de celebración, también pueden ser una experiencia traumática para algunos perros. Su oído, mucho más sensible que el humano, interpreta estos sonidos como una amenaza imprevisible, pudiendo afectar a su estado de ánimo e, incluso, desencadenar traumas. En este contexto, nace 'Pausa en Fallas', un proyecto experimental de Generali España que consiste en la creación de un espacio piloto insonorizado que ha servido, durante unas horas, como refugio para mascotas frente a la pirotecnia y bajo el cuidado de adiestradores. Con el objetivo de ayudar a los dueños de mascotas a hacer frente a esta situación, los adiestradores caninos plantean una serie de consejos. La clave para unas Fallas inclusivas y disfrutables para todos reside en la preparación, la empatía y la colaboración entre ciudadanos, profesionales y entidades.