Crece la tensión ante el fin del ultimátum de EEUU a Irán

Madrid, 7 de abril de 2026. A tan solo unas horas de que acabe el ultimátum que Donald Trump le dio a las autoridades de Irán la tensión se mantiene en aumento. La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido este martes de posibles consecuencias si Washington "cruza las líneas rojas" de Teherán. En un comunicado, ha señalado que podría afectar al suministro de gas y petróleo y ha asegurado que su respuesta "iría más allá de la región" en caso de una escalada. (Fuente: DPA/The White House/La Moncloa/X)