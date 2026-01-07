Publicado 07/01/2026 10:01:22 +01:00CET

El CrossFit, un deporte "muy completo" para empezar el año y retomar la rutina con intensidad

Tras las fiestas de Navidad, los gimnasios experimentan una alta demanda de usuarios que quieren comenzar el nuevo año inscribiéndose en estos centros deportivos para activarse y "quitarse kilos de encima". Una de las modalidades que ha ido ganando adeptos es el CrossFit, un sistema de entrenamiento de alta intensidad que combina movimientos de halterofilia con gimnasia y atletismo. "Es un deporte muy completo con múltiples beneficios a nivel funcional que se puede adaptar a todo el mundo", ha indicado Daniel Vizuete, coach de KTB CrossFit en Valencia. Este tipo de entrenamiento aúna varias disciplinas desde la halterofilia como el levantamiento de barra gimnásticos o los movimientos en 'rack', ejercicios "rápidos" que "hacen que te tengas que concentrar" para superar los distintos retos, lo que supone "una mejora tanto a nivel físico como a nivel mental".

