Publicado 22/07/2019 16:34:47 CET

Cargando el vídeo....

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha reprochado este lunes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que no haya hecho referencia al conflicto en Cataluña en el "discurso farsa" que, ha dicho, ha pronunciado en el hemiciclo, "para no molestar" a los partidos independentistas y que no bloqueen su investidura como presidente.