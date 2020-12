La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha señalado este miércoles que el PP pretende "seguir repartiéndose los jueces" con el PSOE a través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y le ha pedido que no use como "excusa" para llegar a un acuerdo la petición de que no se indulte a los condenados por el proceso independentista de 2017 en Cataluña.(Fuente: Ciudadanos)