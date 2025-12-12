Sevilla firma el convenio para la construcción de la pasarela peatonal Princesa Leonor con el proyecto 'Vera Sevilla'

Firma del convenio para construir la pasarela peatonal Princesa Leonor con el plan 'Vera Sevilla' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el presidente de KKH Property Investors, Josep María Farré, han firmado este viernes el convenio urbanístico que permitirá ejecutar la pasarela Princesa Leonor, la nueva infraestructura peatonal que conectará el complejo Vera Sevilla con el Paseo de las Delicias. El acuerdo establece el marco jurídico que habilita el inicio de las obras a comienzos de 2026, una vez aprobado el proyecto ejecutivo, tras la validación del proyecto básico el 24 de enero de 2025.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la pasarela se convierte en uno de los elementos estratégicos de la transformación urbana del entorno de la dársena, al facilitar la conexión peatonal entre Los Remedios y el centro histórico. La misma se situará entre los puentes de San Telmo y Los Remedios, actualmente separados por casi 700 metros sin alternativas peatonales. Permitirá recorrer un paseo fluvial público de 400 metros y conectará de manera directa el barrio de Los Remedios con la margen opuesta.

Al hilo, el alcalde ha destacado que esta infraestructura "supondrá la creación de un mirador privilegiado hacia el río y la ciudad, con capacidad para potenciar el patrimonio cultural y el paisaje urbano de alto valor de la zona".

El convenio determina que KKH financiará y ejecutará íntegramente la pasarela, cuyo coste se aproxima a los 10 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento asumirá su mantenimiento ordinario. La estructura será fabricada fuera de obra a partir del próximo año y trasladada posteriormente a su ubicación sobre el Guadalquivir, con el objetivo de concluir su instalación en diciembre de 2026.

El alcalde ha subrayado que iniciativas como Vera Sevilla "van a transformar la ciudad y a hacer que viva de cara al río" y añadió que el proyecto aportará "más zonas verdes, más servicios, más empresas y más espacios de ocio" en un enclave que calificó como "la mayor zona de expansión del futuro".

El proyecto estructural ha sido diseñado por el ingeniero José Romo en colaboración con el estudio de Kengo Kuma. Contará con un vano principal de 100 metros sin apoyos en el agua, garantizando la navegación y evitando impactos visuales sobre el río o los puentes cercanos. Tendrá una viga mixta de acero y hormigón con un canto mínimo de 1,30 metros en el tramo central y un desarrollo total de 141,59 metros. La iluminación LED integrada en el pasamanos generará una línea de luz continua, reforzada por un sistema decorativo programable.

Además de esta infraestructura, el convenio incluye la cesión al Ayuntamiento de un edificio de 1.273 metros cuadrados en la zona conocida como "Casas de Ingenieros", dentro del antiguo recinto de Altadis. El 75 por ciento del espacio se destinará a salas de usos múltiples para el vecindario --estudio, lectura y talleres socioculturales-- y el restante 25 por ciento albergará la nueva sede del Distrito Los Remedios, que dejará su actual ubicación en República Argentina. Asimismo, la denominada 'Casa del Guarda', de 226 metros cuadrados, acogerá una comisaría de Policía Local y una oficina de empresas municipales para atención ciudadana.

El proyecto, declarado de interés estratégico por la Junta de Andalucía, recupera para uso público un espacio cerrado durante dos décadas mediante la creación de más de tres hectáreas de zonas verdes y la apertura de un amplio paseo fluvial. La intervención incorpora el derribo de muros, la ampliación de caminos, la renovación de los jardines Manuel Ferrand y Manuel Arellano y la creación de un parque interior de casi 10.000 metros cuadrados antes inaccesible, así como la plantación de más de 200 nuevos árboles.

La actuación incluye también la transformación de los viarios de Juan Sebastián Elcano y Pierre de Coubertin, con aceras ampliadas, nuevos pasos peatonales, carril bici de doble sentido y aparcamientos para bicicletas. El nuevo paseo fluvial tendrá más de 300 metros de longitud y 14 metros de ancho, con bancos bajo sombra y conexión directa con la glorieta de Las Cigarreras.