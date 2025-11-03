CSIF denuncia el despido de 4.000 bomberos forestales y demanda un Pacto de Estado

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado que las comunidades autónomas rescindieron en octubre el contrato de miles de bomberos forestales en toda España , desmantelando así el operativo de incendios forestales, pese al desastre ecológico que han provocado los incendios el pasado verano y pide un cambio de modelo. Además, han anunciado que tras años de presión sindical y negociación, han logrado que entre en vigor la jubilación anticipada de los bomberos forestales aunque piden seguir avanzando hacia un pacto de Estado que obligue a las comunidades autónomas a fijar unas plantillas de bomberos forestales mínimas durante todo el año.