Cuatro startups probarán soluciones tecnológicas en hoteles reales ante los retos del sector

La fase piloto de OpenStay Lab ya está en marcha. Se trata del programa de innovación de la cadena hotelera Sercotel y de la consultora tecnológica SEIDOR que pretende conectar el ecosistema emprendedor con los retos reales del sector hotelero. Cuatro startups han sido elegidas para validar sus soluciones tecnológicas en hoteles de la cadena entre los meses de febrero y marzo. Este programa, que forma parte del Hub de Innovación de Sercotel, busca identificar propuestas innovadoras capaces de generar un impacto tangible. Tras un proceso previo de mentorización, un total de 14 proyectos presentaron sus soluciones durante el Pitch Day celebrado en diciembre. Se seleccionaron cuatro finalistas que serán validadas en las próximas semanas mediante pilotos reales en hoteles de la cadena. Las startups seleccionadas aportan soluciones aplicadas a tres grandes retos del sector hotelero, como son la eficiencia operativa, la sostenibilidad y la mejora de la experiencia del huésped. El próximo 20 de abril se celebrará un Demo Day en el que las startups presentarán los logros alcanzados y se anunciarán los proyectos ganadores que se implantarán en hoteles Sercotel. Además, podrán optar a una inversión de hasta 100.000 euros por parte de la cadena hotelera, sujeta a su entrada en el capital de las startups.