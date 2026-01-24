Cuca Gamarra, "la regeneración democrática es que nunca más Bildu forme parte de un gobierno"

La vicesecretaria de regeneración institucional del PP Cuca Gamarra ha abogado por una "regeneración democrática" que pase por que "nunca más Bildu forme parte de un gobierno", por la "prohibición de los homenajes a terroristas" y que la política penitenciaria "no esté al servicio del poder para convertirlo en un instrumento con el que puedas intercambiar cromos".Gamarra ha hecho estas declaraciones este sábado en San Sebastián en la clausura de la IV edición de la Escuela Gregorio Ordóñez que organizan las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP. En el acto han intervenido también la presidenta de este partido en Gipuzkoa, Muriel Larrea, y el presidente del PP vasco, Javier De Andrés.