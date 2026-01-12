Cuenca, a la salida de los juzgados de Catarroja: "He colaborado de nuevo, por tercera vez"

El exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, a su salida de los juzgados de Catarroja (Valencia) tras enfrentarse a un careo por sus comunicaciones el día de la dana con la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, ha señalado que "ha venido a colaborar de nuevo, por tercera vez" con la justicia, al ser preguntado porqué había reseteado su teléfono móvil, y no ha querido hacer más declaraciones a los medios de comunicación asegurando que ya había hablado en sede judicial. A la entrada y a la salida de los juzgados, familiares de las víctimas de la dana le han increpado a Cuenca con gritos de "asesino" y "sinvergüenza", y le han perseguido hasta donde tenía estacionado su coche, mientras estaba siendo escoltado por la Guardia Civil.