Cuenta atrás para la magia de la Cabalgata de Reyes en Sevilla

El director artístico de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, Jesús Corral, ha explicado que el cortejo real cuenta con 33 carrozas, de las que 15 son nuevas este año, ha añadido que "como siempre" están dedicadas a entidades que cumplen aniversario, cuentos infantiles "para incitar la lectura en los niños" y juegos populares como el de la Oca, además ha indicado que al Gran Visir, El Mago de la Fantasía y la Estrella de la Ilusión, se suman la de El Principito, Súper López o la de la boda de Carlos V con Isabel de Portugal, al cumplirse 500 años del aniversario de un evento que se celebró en los Reales Alcázares de Sevilla porque "desde el Ateneo de Sevilla intentamos representar la historia de la ciudad vinculada a la cultura hacia los niños en la Cabalgata".